We zijn te gerust over asbest

Wie denkt dat asbestplaten enkel risico’s inhouden als ze breken, heeft ongelijk. ‘Situaties in en rond gebouwen zijn niet asbestveilig’, zei Sven de Mulder van OVAM vanmiddag in het Vlaams Parlement. Groen vindt dat minister Schauvliege (CD&V) met haar asbestafbouwplan te laat in actie is geschoten.

De kans op asbest in een woning is 70 tot 90 procent, schat Ovam. Vooral veel daken en gevels bevatten asbest. De Vlaamse regering wil volgend jaar een plan goedkeuren om die daken en gevels versneld te vervangen. Dat vraagt een arsenaal aan maatregelen: financiële incentives, een asbestinventaris, opgeleide mensen om asbest op te sporen en te verwijderen,... Tegen 2032 moeten gebouwen die ouder zijn dan 1980 ‘maximaal’ vrij zijn van asbest, de jongere gebouwen tegen 2034.

Asbestbevattende materialen zijn immers niet alleen schadelijk als ze breken, zoals we vaak denken. Het materiaal waarin asbest wordt verwerkt, verduurt. ‘Dat gebeurt vaak na ongeveer 25 jaar’, legde Sven de Mulder van Ovam uit in het Vlaams Parlement vanmiddag. ‘Het cement verweert en laat de asbestvezels lost. Ze komen zo in de lucht en de bodem terecht.’

Bij brand zijn de milieugevolgen groot. Maar er zijn ook andere problemen. Zo is het bijvoorbeeld verboden zonnepanelen te leggen op daken met asbest.

Met of zonder dakgoot?

Zeker daken met golfplaten, zonder dakgoot zijn risicovol. Dat blijkt uit een studie van Vito, uitgevoerd in opdracht van Ovam, uit 2014, waar Groen de hand op kon leggen. ‘Sterk verweerde golfplaten daken die rechtstreeks afwateren (zonder dakgoot) op een verhard oppervlak waar veel beloop is (op scholen, jeugdbeweging, etc., grote potentiële receptorpopulatie) zouden prioritair vervangen moeten worden, of ten minste van dakgoot moeten worden voorzien’, valt te lezen in het rapport.

Wegblijven van afdruipzones

‘Waarom heeft de minister sinds die studie zo weinig gedaan?’, vraagt Johan Danen, Vlaams Parlementslid van Groen. ‘Waarom wachten tot het asbestafbouwplan er is?’ Dat plan heeft de Vlaamse regering in het najaar van 2014 op de rails gezet. Nu de studies en proefprojecten van Ovam in een eindfase zitten, kan de regering het plan volgend jaar afkloppen. ‘We zijn er dus wel degelijk mee bezig’, zei Schauvliege, minister van Leefmilieu in het parlement. ‘Scholen hebben ook meegedaan aan de proefprojecten en zo zijn er al veel golfplaten verwijderd.’

‘Het probleem voor scholen is niet nieuw’, zei De Mulder. ‘Directeurs hebben de verplichting om over een asbestinventaris te beschikken, en moeten een jaarlijkse controle doen.’ De Mulder wil de problematiek van ‘afdruipzones’ bij asbestdaken niet overroepen. ‘De bodem is vaak al verzadigd en nat, in droge omstandigheden zijn er grotere risico’s. Die afdruipzones saneren heeft pas zin als de platen worden weggedaan. Je kan de mensen wel weghouden van die zones, natuurlijk.’

Van doe-het-zelvers tot schoolkinderen

En toch, tegelijkertijd maakte De Mulder duidelijk dat ‘iedereen een asbestrisico draagt, in zijn woning, op het werk, of in zijn vrije tijd’. Niet alleen de voormalige arbeiders in asbestverwerkende bedrijven of in de bouw dus. ‘Er is een vals gevoel van veiligheid’, wierp De Mulder op. Hij gaf toe dat de communicatie over asbest een ‘evenwichtsoefening’ is tussen ‘mensen bewust maken van de risico’s en geen paniek veroorzaken’.

Schauvliege maakt zich sterk dat het asbestplan van Vlaanderen realistisch en ambitieus is. Nederland heeft nochtans al een asbestverbod én een plan om tegen 2024 asbestveilig te zijn. Vlaanderen mikt pas om 2040. Te laat? De Mulder: ‘Neen, ik denk dat Nederland zijn ambities zal moeten bijstellen.’