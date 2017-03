'Boerkaverbod is verregaande inbreuk op vrijheid en privacy'

Schrijfster Rachida Lamrabet, werkzaam als juriste bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia, werkt voor een theaterproject van de Brusselse KVS aan een kortfilm waarin ze het recht verdedigt om een boerka te dragen. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir vraagt zich op Twitter af of Unia dit standpunt deelt.

In een interview met Knack vertelt Lamrabet over haar kortfilm Deburkanisation. Volgens Lamrabet is het boerkaverbod immers een verregaande inbreuk op de vrijheid en de privacy van vrouwen. Lamrabet benadrukt wel dat ze in eigen naam spreekt.

‘Een vrouw in boerka geeft het signaal dat haar lichaam privé is en dat ze onzichtbaar wil blijven voor de buitenwereld. Maar dat werkt op de buitenwereld als een rode lap op een stier: het is not done om je zo af te schermen. Door het boerkaverbod is het in België zelfs bij wet bepaald: vrouwen moeten zich laten zien’, aldus Lamrabet in Knack.

Dat veel mensen de boerka als vrouwonvriendelijk zien, getuigt volgens de juriste van een paternalistische visie: ‘We moeten die arme vrouwen, die door hun mannen en hun godsdienst worden onderdrukt, van hun sluiers bevrijden!’ Ze moeten worden zoals westerse vrouwen, en dan is het goed.’

Dat is volgens Lamrabet nonsens. ‘Vrijheid kan zich op verschillende manieren uiten. Ook door er bewust voor te kiezen je lichaam niet te laten zien.’

Lamrabet stelt dat we moeten respecteren dat vrouwen met een boerka niet willen deelnemen aan de samenleving zolang die overtuiging andermans vrijheden niet in het gedrang brengt.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir vroeg zich op Twitter af of Unia dit standpunt deelt. Daarop antwoordde Unia dat Lamrabet in Knack in eigen naam spreekt.

Ze spreekt niet namens @unia, deze unia-juriste. Wat ik wil weten: distantieert unia zich van dit standpunt? #waanzin https://t.co/NnNiGb1BHV — Zuhal Demir (@Zu_Demir) 21 maart 2017