Zangeres Selah Sue is bevallen van een zoon. Dat meldt ze zelf op Facebook. Het kindje kreeg de naam Seth. Bij wijze van geboortelijst vraagt ze een bijdrage aan de Klimaatzaak.

‘Hier is hij, onze mooie zoon Seth!’, zo kondigt Sanne Putseys, beter gekend als Selah Sue, de geboorte aan.

‘Zoals jullie waarschijnlijk hebben gemerkt, ben ik niet erg actief geweest de laatste maanden. Ik heb mijn muziek, het touren en sociale media even opzijgezet omdat ik deze ongelooflijke ervaring van leven ter wereld brengen ten volle wou ervaren.’

Als geboortelijst vragen Sanne Putseys en haar partner Joachim aan haar fans en vrienden om geld te storten voor de Klimaatzaak. 'We gaan op vele gebieden geen vat hebben op de toekomst van ons zoontje, maar het idee dat we niet alles geprobeerd hebben om hem op z’n minst een leefbare toekomst te garanderen, was voor ons geen optie. Vandaar, voor ons zoontje, jullie kindjes en alle volgende generaties.'

In 2015 trok de vzw Klimaatzaak naar de rechtbank om de overheden tot meer actie aan te zetten.

Seth is het eerste kindje voor Selah Sue. Haar partner heeft al twee dochters uit een vorige relatie.