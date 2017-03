Premier Michel wijst Francken terecht

Premier Michel roept staatssecretaris Theo Francken (N-VA) na de rel met Artsen zonder Grenzen op om ‘meer nuance aan de dag te leggen in zijn communicatie’ en ‘humanitair werk te respecteren’.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken ging op Twitter in discussie met AzG en beschuldigde de hulporganisatie ervan mensensmokkel te stimuleren.

Die uitspraak zint premier Michel (MR) duidelijk niet. Hij tikt Francken op de vingers en roept hem op om meer genuanceerd te communiceren. ‘Ik roep Theo Francken op om het humanitair werk te respecteren’, zegt hij. Over de grond van de zaak zegt de premier dat alles gedaan moet worden om ‘illegale migratie en mensensmokkel te bestrijden’.

Michel roept Francken op om Artsen Zonder Grenzen ‘zo snel mogelijk te ontmoeten om een constructieve dialoog te hebben’. De hulporganisatie had daar zelf eerder op de dag ook al om gevraagd.

De woordvoerder van Artsen zonder Grenzen zei dat de ngo ‘verbijsterd’ is door de aanval van Francken. ‘Dit is een aanval op ons humanitair werk. Dat is werk dat eigenlijk door de Europese regeringen zou moeten worden gedaan.’

De organisatie heeft ondertussen al een brief gestuurd naar Francken. Voor de premier had gereageerd, richtte AzG zich ook tot de premier: ‘We betreuren dat een lid van de Belgische regering ons aanvalt omdat we duizend mensenlevens hebben gered.’

De premier is niet de enige die vragen stelt bij de uitspraken van Francken. Volgens Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten verspilt de staatssecretaris zijn energie. ‘Hij verspilt zijn energie, we zouden veel beter zorgen dat we nadenken hoe we dit zelf in handen nemen en niet aan de Turken overlaten’, zei ze Demeulemeester in Debat op VTM.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci spreekt van een schaamtelijke tweet.