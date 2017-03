Mensheid is er beter aan toe dan 25 jaar geleden

De voorbije 25 jaar heeft de mensheid zich op heel wat vlakken verbeterd. Steeds meer mensen leven langer, steeds meer kinderen gaan naar school en steeds meer mensen hebben toegang tot proper water en sanitaire voorzieningen, zo blijkt uit het jaarlijkse rapport van het VN-Ontwikkelingsprogramma. Niettemin leven nog steeds grote groepen mensen in de marginaliteit, tempert de organisatie het goede nieuws.

In 2015 leefden wereldwijd een miljard minder mensen in extreme armoede vergeleken met 1990. Dat terwijl de wereldbevolking op diezelfde tijd steeg van 5,3 naar 7,3 miljard mensen. Nog een opsteker is het sterftecijfer bij kinderen jongen dan vijf jaar, dat tussen 1990 en 2015 meer dan halveerde (van 91 overlijdens per 1.000 levendgeborenen naar 43).

'Daarnaast heeft de mensheid ook heel wat vooruitgang geboekt op vlak van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen, en met betrekking tot het vergroten van kansen voor vrouwen en meisjes' verklaarde Helen Clark, hoofd van het VN-Ontwikkelingsprogramma, bij de voorstelling van het rapport in Stockholm.

'Maar die vooruitgang is maar een aanloop naar de volgende, mogelijk zelfs moeilijkere, uitdaging, namelijk ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van die globale vooruitgang', aldus Clark. De onderzoekers wijzen erop dat één op drie mensen nog steeds in grote armoede leeft, en één op negen honger lijdt. Kwetsbare groepen zijn onder andere etnische minderheden, vluchtelingen, inheemse volkeren, migranten, mensen op het plattenland, personen met een handicap en vrouwen en meisjes.

Het rapport omvat tot slot ook de Human Development Index (HDI), die sinds 1990 de ontwikkelingsgraad van de VN-lidstaten vergelijkt. Noorwegen voert de ranglijst van de 51 hoogst scorende landen aan, gevolgd door Australië, Zwitserland, Duitsland en Denemarken. België bezet de 22ste stek, net na Frankrijk, en gaat daarmee één plaats achteruit ten opzichte van het jaar voordien. De index telt in totaal 188 landen. Helemaal onderaan bengelen Tsjaad (186), Niger (187) en de Centraal Afrikaanse Republiek (188).