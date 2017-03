Red Bull en vodka combineren is gevaarlijker dan je denkt

Het combineren van vodka of andere alcohol met Red Bull en gelijkaardige energiedrankjes is gevaarlijker dan tot nu toe werd aangenomen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Omdat het langer duurt voor jongeren gaan beseffen dat ze eigenlijk al veel te veel gedronken hebben. Met zware alcoholintoxicaties tot gevolg.

De combinatie van Red Bull met vodka is heel populair bij jongeren en in het uitgaansleven. Je kan er veel van drinken zonder snel het gevoel te hebben dronken te worden. 'En daar schuilt nu net het probleem', zo blijkt uit onderzoek van de University of Victoria in Canada. 'Energiedranken maskeren hoe dronken jongeren zijn. Het risico op comazuipen is hier groot', zegt onderzoekster Audra Roemer.

Professor Jan Tytgat van de KU Leuven bevestigt dat. 'Alcohol en energiedranken die veel cafeïne bevatten, werken elkaar tegen of beter ze verdoezelen elkaars gevolgen. Je kan veel alcohol of veel cafeïne drinken zonder dat je het merkt. Omdat het ene drankje de gevolgen van te veel van het andere drankje verdoezelt. Zeker naar alcohol toe is dat een erg groot probleem', zegt hij.

Veel meer cafeïne dan in frisdranken

'Energiedranken zoals Red Bull bevatten veel meer cafeïne dan andere soft drinks. In een blik Red Bull van 258 ml zit 77 mg cafeïne. In een blikje Cola van 330 ml is dat 32 mg. Vandaar dat een Red Bull met vodka zoveel gevaarlijker is dan een whisky-cola', zeggen de Canadese onderzoekers in hun rapport.

Dat het even gevaarlijk is als een lijntje cocaïne snuiven, zoals eerder is beweerd, spreekt toxicoloog Tytgat echter tegen. Maar het kan wel gevaarlijk zijn, zeker voor wie er grote hoeveelheden van drinkt. 'Het risico bestaat dan op een overdosis van alcohol of cafeïne. Het gevaarlijkste is uiteraard de alcohol. Die is levensbedreigend voor wie drie of vier promille in het bloed heeft. Maar dan moet je voor alle duidelijkheid wel al flink wat gedronken hebben. Probleem is dat het gebeurt omdat je het vaak niet merkt door de combinatie met de cafeïnerijke energiedrankjes. Maar ook te veel energiedrankjes nuttigen kan tot zware problemen leiden. Zeker voor mensen die al met nier- of hartproblemen te kampen hebben.'