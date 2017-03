In en rond het OLV-ziekenhuis in Aalst is een politieactie aan de gang. Getuigen zouden melding hebben gemaakt van verdachte personen die het ziekenhuis zijn binnengegaan. Intussen is de zoekactie afgeblazen.

Burgemeester Christophe D’Haese van Aalst bevestigde rond 15.30 uur dat er een zoektocht aan de gang was en zei dat ze, met de eerste verjaardag van de aanslagen, geen enkel risico wilden nemen.

Bezoekers konden het ziekenhuis wel nog gewoon in en uit. Maar onder andere de ondergrondse parkeergarages werden extra bewaakt. Ook in het ziekenhuis was veel politie aanwezig.

Rond iets over 16 uur is de actie afgeblazen. Er zijn geen verdachten opgepakt.