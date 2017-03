Duitse tieners cel in voor aanslag op Sikh-tempel

Een rechtbank in Essen heeft drie zeventienjarigen dinsdag veroordeeld tot gevangenisstraffen van 6 tot 7 jaar. Ze werden schuldig bevonden aan de bomaanslag op een sikh-tempel in Essen in april vorig jaar.

Daarbij vielen drie gewonden, onder wie de priester van de tempel, die een openbotbreuk aan de voet opliep. De schade aan het gebouw wordt volgens de rechtbank geschat op 135.000 euro.

Het motief van de daad was haat tegenover andere religies, zeggen de rechters. De drie tieners hadden ‘intensieve contacten met salafistische kringen’ en zouden in de loop van maanden en jaren zijn geradicaliseerd, luidt het. De speurders konden echter geen bewijzen vinden dat de tieners in contact stonden met terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Een van de daders werd veroordeeld tot 7 jaar cel, een van zijn kompanen tot 6 jaar en 7 maanden voor poging tot moord. Ze hadden samen de bom voor de ingang van de tempel doen ontsteken. De derde dader, die betrokken was bij de voorbereiding van de aanslag, kreeg 6 jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan poging tot moord.

De verdediging van de drie tieners heeft al laten weten beroep te zullen aantekenen.