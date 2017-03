Bondscoach Roberto Martinez heeft dinsdag Thorgan Hazard opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijd van zaterdag in het uitverkochte Koning Boudewijnstadion tegen Griekenland. Hij vervangt zijn oudere broer Eden, die geblesseerd moest afhaken.

Eden Hazard geraakte geblesseerd op training bij zijn club Chelsea, de dag voor de wedstrijd tegen Stoke City. Bij het lopen voelde hij plots iets in zijn kuit. Hij kwam maandag nog wel naar België maar bleef niet bij de groep en wordt in Londen verzorgd aan zijn spierblessure.

Het wordt nu afwachten hoe Martinez de afwezigheid van zijn aanvoerder zal opvangen. Sinds de aanstelling van de Spanjaard als bondscoach, was Hazard er telkens bij en ook voor de ploegmaats wordt het een aanpassing. De laatste interland die Hazard bij de nationale ploeg miste, dateert al van bijna een jaar geleden in Portugal.

Zijn broer Thorgan Hazard werd alvast opgeroepen maar die moet niet meteen rekenen op een basisplaats, zeker omdat ook hij nog maar net opnieuw fit is. Bij Borussia Möchengladbach kwam hij dit seizoen in totaal al 29 keer in actie over alle competities gespreid. Dat leverde in totaal tien doelpunten en zes assists op maar hij keerde afgelopen weekend pas terug van een knie- en scheenbeenblessure. Na drie weken blessureleed maakte de voormalige Gouden Schoen afgelopen weekend pas zijn rentree tegen Bayern München (0-1 verlies) waar hij de laatste 25 minuten mocht invallen.

Martinez heeft dus nog wat denkwerk voor de boeg en moet daarnaast ook nog een nieuwe aanvoerder kiezen, nu Vincent Kompany en Eden Hazard beiden afwezig zijn. “Met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne zie ik vijf spelers die in aanmerking komen”, liet de Spanjaard gisteren optekenen. Maar ik kan nog niet vertellen wie er zaterdag de aanvoerdersband zal dragen.”