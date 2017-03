Onze landgenoot Stoffel Vandoorne begint komend weekend aan zijn eerste seizoen in de Formule 1. Vandoorne bereidde zich de voorbije maanden intens voor en is naar eigen zeggen klaar voor zijn allereerste volledige seizoen in de Formule 1.

De voorbereiding van Vandoorne mag dan wel uitstekend verlopen zijn, die van zijn team was dat niet. De voorbereidende wintertests van McLaren verliepen niet van een leien dakje. Dat was grotendeels toe te schrijven aan motorpartner Honda.

De nieuwe krachtbron van de Japanners vertoond heel wat problemen en daarbij kwam ook nog eens dat de motorkracht teruggeschroefd moest worden. Er wordt zelfs al openlijk gevreesd dat McLaren met geen van beide wagens de finish zal halen. Ondanks die onheilspellende vooruitzichten blijft Vandoorne echter gefocust op zijn eigen ding, het er zo goed mogelijk vanaf brengen tijdens het eerste raceweekend in Australië.

"Sinds ik in september vorig jaar werd bevestigd als racepiloot bij McLaren leek het enorm lang te duren tot de Australische GP er eindelijk was," aldus Vandoorne. "Het is een fantastisch gevoel om te beseffen dat je aan je eerste volledige F1-seizoen mag beginnen. Al heel mijn racecarrière heb ik naar deze droom toegewerkt."

"Ik kijk er naar uit om op vrijdagochtend in de cockpit van de MCL32 te stappen en ik voel me klaar voor de uitdaging die voor me ligt. Ik heb me tijdens de winter enorm hard voorbereid. Ik heb vooral enorm hard getraind om sterker te zijn en meer uithoudingsvermogen te hebben. Ik ben enorm hard gemotiveerd om samen met het team stap voor stap vooruitgang te boeken. Net zoals altijd zal ik pushen en ik kijk er dan ook naar uit om opnieuw in de wagen te stappen," blikt Vandoorne vooruit naar het eerste raceweekend van het nieuwe F1-seizoen..

McLaren kende een problematische voorbereiding van het nieuwe seizoen. Bovendien is het aan het begin van een nieuw seizoen altijd moeilijk om in te schatten hoe de onderlinge krachtsverhoudingen zijn. Vandoorne stelt zichzelf voor het eerste raceweekend dan ook geen specifiek doel.

"Op het vlak van prestaties heb ik geen specifiek doel voor ogen, buiten het hoofd koel houden en met beide voeten op de grond blijven. Ik wil enorm veel leren van het team en van Fernando. Ik wil simpelweg mijn best doen. Ik ken iedereen van McLaren en Honda bijzonder goed en ik heb echt al het gevoel dat het familie is. Ik bespeur dan ook geen nervositeit om aan mijn eerste seizoen in de Formule 1 te beginnen. Het is mijn eerste keer in Australië en ik zal dan ook meegezogen worden in de atmosfeer hier. We zullen zien hoe het weekend vervolgens verloopt," besluit Vandoorne.

