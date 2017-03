Dispatch vergat Dovo op te roepen na aanslag in Zaventem

De ontmijningsdienst van het leger is op 22 maart 2016 op eigen initiatief naar Zaventem vertrokken omdat het dispatchcentrum vergat om Dovo op te roepen. Dat maakte Nicolas van Dovo in De Ochtend op Radio 1 bekend.

‘Wij waren koffie aan het drinken in onze bureaus toen we plots op het nieuws zagen dat er een aanslag was gebeurd in Zaventem’, aldus Nicolas, officier operaties bij de ontmijningsdienst. ‘Normaal komt Dovo enkel tussen op aanvraag van de politie. Maar de dispatch die ons uitstuurt, is dezelfde dienst die de andere hulpdiensten moet contacteren en aansturen. Op zulke momenten wordt zo’n dienst overstelpt met telefoons.’

En dus vertrokken Nicolas en zijn team op eigen initiatief naar de luchthaven in Zaventem, zonder politieaanvraag. ‘We hebben dan zelf laten weten aan de dispatch dat we vertrokken waren.’

Knuffels van kinderen

De aanwezigheid van Dovo bleek geen overbodige luxe, aangezien er zich nog een derde, onontplofte bom in de vertrekhal van de luchthaven bevond. Nicolas mag als Dovo-officier geen details over de procedure van de ontmanteling, maar hij benadrukte wel dat de situatie die de medewerkers op 22 maart vorig jaar meemaakten, ongezien was voor België.

‘Ons team heeft ervaring opgebouwd in oorlogsgebieden zoals Afghanistan, waar we met grotere aanslagen zijn geconfronteerd geweest. Op zulke momenten val je terug op de procedures en op elkaars ervaring. Al zie je op de grond dezelfde knuffels liggen zoals je eigen kinderen er hebben. Dat kom je in Afghanistan niet tegen. Het is pas achteraf dat alles als een film door je hoofd gaat spoken, besloot de officier.