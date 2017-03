Lente start bijna overal droog

De start van de lente gaat zo goed als overal in ons land gepaard met droog weer en opklaringen. Dinsdagochtend is er in de Ardennen nog wat regen mogelijk. Elders, op een lokale bui na, is het zo goed als droog met opklaringen die vooral in het westen breed worden, zo meldt het KMI.

In de namiddag is het overal droog met soms brede opklaringen, die afwisselen met stapelwolken. Enkel in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas blijft het tot ‘s avonds zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden in de Ardennen en rond 10 of 11 graden in Laag-België. De wind waait matig of lokaal soms vrij krachtig uit het westen. Later wordt hij zwak tot matig.

Dinsdagnacht wordt het overal licht bewolkt. De minima liggen tussen 0 en -2 graden in de Ardennen en tussen +1 en +3 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit het westen, krimpend naar het zuiden tot het zuidoosten.

Woensdag is het eerst droog met brede opklaringen. In de loop van de dag neemt over het westen de bewolking toe met daar op het einde van de dag regen. Elders, en vooral dan in het zuiden, wordt het overdag wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden in Vlaanderen. Er waait een matige zuidenwind.

Donderdag en tijdelijk nog op vrijdag krijgen we veel wolken en valt er soms regen. Mogelijk wordt het weer in de loop van vrijdag stabieler met opklaringen. Tijdens het weekend wordt het overal droog met brede opklaringen. Zaterdag is het wel vrij winderig.