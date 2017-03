Allochtonen hebben 30 procent minder kans uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan autochtone kandidaten, blijkt uit praktijktests in Gent.

Zelfs bedrijven die een antidiscriminatieclausule hebben ondertekend, behandelen allochtone en autochtone sollicitanten niet op gelijke voet. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent, in opdracht van het Gentse stadsbestuur.

Het onderzoeksteam van professor Stijn Baert stuurde 768 fictieve sollicitaties naar bedrijven die zaken doen met de stad Gent en zich er contractueel toe verbonden hebben niet te discrimineren. Allochtone sollicitanten ontvingen 28 procent minder positieve reacties en 30 procent minder uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek dan autochtone kandidaten met dezelfde kwalificaties.



Voor schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (SP.A) is het onderzoek de aanleiding voor actie. ‘Als Vlaams minister Liesbeth Homans het niet doet, doen we het zelf maar’, zegt hij. ‘Het kan écht niet dat bedrijven die voor de stad Gent werken, discrimineren.’ Tapmaz gaat de anti-discriminatieclausule afdwingbaar maken en is van plan bedrijven via een vragenlijst te confronteren met hun verantwoordelijkheid. Bedrijven die blijven discrimineren, riskeren een klacht door het gelijkekansencentrum Unia. Mogelijk volgen er dan boetes. Eerder voerde de stad Gent een gelijkaardig beleid tegen discriminatie op de huurmarkt.



Geen Turk, wel Slovaak

Uit het onderzoek blijkt dat de discriminatie tegenover Turkse namen het grootst was. Marokkaanse of Ghanese kandidaten namen een middenpositie in, en bij een Slovaakse naam was er geen verschil met de Vlaamse kandidaten. ‘Dat is een verrassing’, zegt professor Baert. ‘We hadden eigenlijk het tegendeel verwacht, omdat we dachten dat de Turkse gemeenschap zich beter heeft geadapteerd dan de anderen.’



Er werd uitsluitend door kleine bedrijven gediscrimineerd. Bij de grote, met meer dan vijftig werk­nemers, was er geen ongelijke behandeling. Als uitsluitend naar de kleine bedrijven gekeken wordt, hadden kandidaten met een vreemde naam 43 procent minder kans om uitgenodigd te worden.



De discriminatie nam af naarmate de kandidaten meer ervaring konden voorleggen. Bij twintig jaar ervaring was er geen verschil meer. Werk­gevers verlangen van allochtone sollicitanten dus ervaring, maar verhinderen hen die op te doen, stelt Baert vast.