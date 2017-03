Duurste diamant ooit gaat (alweer) onder de hamer

De Pink Star, een zeldzame roze diamant van 59,60 karaat, gaat in april opnieuw onder de hamer. De vorige koper kon de duurste diamant ooit niet meer betalen, waardoor andere gegadigden een gooi kunnen doen om de foutloos geslepen steen te kopen. Geïnteresseerden moeten wel over een aardig kapitaal beschikken om de Pink Star in hun bezit te krijgen: volgens veilinghuis Sotheby’s zal de edelsteen minsten 60 miljoen dollar opbrengen.

De zeldzame Pink Star werd in november 2013 voor 83 miljoen dollar verkocht aan een New Yorkse diamantair, maar ging terug naar het bekende Londense veilinghuis Sotheby’s toen de nieuwe eigenaar niet meer kon betalen. Sotheby’s vond dat de tijd rijp was om de zeldzame edelsteen opnieuw te veilen.

De felroze diamant die vroeger bekend stond onder de naam de Steinmetz Pink, werd in 1999 ontdekt in Zuid-Afrika en werd zorgvuldig geslepen zodat de zeldzame steen niet zou worden beschadigd. Het duurde 20 maanden voordat de ruwe diamant zijn huidige vorm kreeg en werd ten langste leste in 2003 aan het publiek voorgesteld in Monaco.

De Pink Star is met zijn 59,60 karaat een uitzonderlijke en uiterst zeldzame diamant, en kreeg in 2013 de titel van duurste diamant ooit toen hij voor het eerst werd verkocht in 2013. De Graft Pink, een roze diamant van 24.78 karaat, was de vorige recordhouder en was in 2010 nog 46 miljoen dollar waard.

Kooplustigen met een fiks spaarpotje kunnen op 4 april een poging wagen om de Pink Star te kopen in Hongkong.