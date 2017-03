Milaan-San Remo verliest helft kijkers op Eurosport

In Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel hebben zaterdag gemiddeld 358.668 mensen gekeken naar de uitzending van Milaan-San Remo op Eurosport. Vorig jaar keken nog 661.151 wielerliefhebbers via Sporza.

Het getal 358.668 gaat over kijkers die live hebben gekeken en uitgesteld op de dag zelf. Het marktaandeel bedraagt 38,7 procent en tijdens de piek keken er 621.046 kijkers. Dat was om 17.13 uur. Dat meldt het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) maandag.

Het was voor de Vlaamse kijkers zaterdag even wennen. De openingsklassieker in het wielrennen, de Primavera, was niet op de VRT te zien, maar op Eurosport. De sportzender kocht onlangs de uitzendrechten van onder meer de Italiaanse wielerwedstrijden. Zo is de Giro d’Italia vanaf dit jaar en tot 2020 exclusief te zien op Eurosport, en dus ook Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije.

‘We zijn erg blij met deze cijfers’, klinkt het maandag bij Eurosport Benelux. ‘Het is geweldig dat een groot aantal Vlaamse kijkers de weg naar Eurosport afgelopen zaterdag heeft gevonden. We zijn ons ervan bewust dat de kijker zo zijn kijkgewoontes heeft en dat het wennen is dat de koersen nu te zien zijn bij Eurosport. Voor nu in elk geval een erg mooi resultaat.’

Op de VRT scoorde de wielerwedstrijd vorig jaar nog iets beter. Er keken in 2016 gemiddeld 661.151 kijkers naar de Italiaanse klassieker. Het marktaandeel bedroeg toen 67,4 procent. Dat blijkt uit cijfers die de VRT maandag gaf.