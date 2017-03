Een groep toeristen heeft in het Kruger National Park in Zuid-Afrika een uitzonderlijk spektakel gezien toen een luipaard het gevecht aanging met een rotspython.

De beelden zijn gemaakt tijdens een safaritocht in juli 2016. Afgelopen week zijn ze online verschenen, zo meldt National Geographic.

'Waar is de python', vraagt een van de toeristen. 'Ik zie hem niet, maar ik kan hem horen.' Momenten later haalt de slang met een opengesperde bek uit naar een luipaardwelp dat in de buurt op verkenning ging. De moeder snelt te hulp.

Na een hevig gevecht doodt het luipaard de slang, en deelt het roofdier zijn prooi met het jong.

Rotspythons zijn de grootste slangen van Afrika en kunnen soms bijzonder agressief zijn. Ze deinzen er niet voor terug om soms antilopes aan te vallen, of zelfs mensen.