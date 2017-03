Dries Mertens en co. willen eind deze week uitpakken met Vlaams tegenbod op OH Leuven

Blijft voetbalclub OH Leuven dan toch in Vlaamse handen? Nadat de club eerder bevestigde een voorakkoord te hebben met een Chinese investeringsmaatschappij, maakt belangengroep ‘OHL op Dreef’ zich sterk dat het meerdere Vlaamse ondernemers en investeerders bereid heeft gevonden te investeren in de voetbalclub. Bedoeling is de club aan Den Dreef zo in Vlaamse handen te houden. “Het bod wordt in de loop van deze week gefinaliseerd”, klinkt het in een persbericht.