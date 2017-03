Premier Michel haalt uit naar Erdogan: ‘We laten ons niet intimideren’

Premier Michel bekritiseert Erdogan en noemt de Turkse krantenartikels over staatssecretaris Demir ‘opruiend en kwetsend’. Hij haalt ook uit naar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. ‘We laten ons niet intimideren door (zijn) campagnestrategie’, zegt Michel.

Het is niet de eerste keer dat Zuhal Demir er door Turkse media van beschuldigd wordt banden te hebben met de Koerdische PKK en met terrorisme in het algemeen. Nu enkele kranten de link opnieuw leggen, reageert premier Michel.

'Ik kan als eerste minister niet tolereren dat Turkse media een lid van de Belgische regering beschuldigen van terrorisme. Staatssecretaris Zuhal Demir wordt door bepaalde Turkse kranten beschuldigd van actieve steun aan terroristen. Die valse beweringen zijn opruiend en kwetsend', zegt hij.

De link wordt gelegd met de Turkse president Erdogan, die in de aanloop naar het referendum dat hem meer macht moet geven de confrontatie met verschillende Europese landen lijkt op te zoeken. Michel zei daarover: 'We laten ons niet intimideren door de campagnestrategie van Erdogan. Die strategie bestaat erin ons te provoceren om de nationalistische gevoelens in Turkije aan te wakkeren en zich als slachtoffer op te stellen.'

Vooral naar Duitsland en Nederland haalde Erdogan al fel uit. 'Het Turkse regime heeft duidelijk gekozen voor polarisatie met Europa. Verwijzingen naar het nazisme of naar Srebrenica zijn onaanvaardbaar', zegt Michel.

'Ik stel al maanden de situatie in Turkije aan de kaak. De mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat stemmen niet meer overeen met de Europese standaarden, in het bijzonder sinds juli 2016 (toen in Turkije een mislukte staatsgreep plaatsvond, red.). Als Europeanen zullen we onze waarden blijven verdedigen.'