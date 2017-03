Mister Bean is terug (maar niet bij ons)

Mister Bean is terug. De 62-jarige komiek Rowan Atkinson is opnieuw in de huid gekropen van één van zijn bekendste personages: de stuntelige en narcistische Mr. Bean.

Top funny comedian: the movie. Dat is de naam van de film, een Chinese remake van The hangover. In de film reizen vier mannen en een vrouw naar een casino in Macau. En dat loopt - uiteraard - niet van een leien dakje. Naast Rowan Atkinson heeft ook de bokskampioen Evander Holyfield een rol.

Foto: AP

In Azië hebben ze hoge verwachtingen van de film, want daar is het typetje razend populair. De vorige film Mr Bean’s Holiday bracht daar in 2006 maar liefst 2.8 miljoen euro op. Zelf een Mister Bean fan? Dan heb je wel pech. De film zal alleen te zien zijn in China.