Meesseman en Ekaterinburg spelen Final Four in eigen zaal op EuroLeague

Ekaterinburg, de club van Belgian Cat Emma Meesseman, zal de Final Four van de EuroLeague basket voor vrouwenteams (van 14-16 april) organiseren. Dat maakte de Internationale Basketfederatie (FIBA) maandag bekend.

Ekaterinburg neemt het in de halve finale op tegen het Turkse Fenerbahçe. De andere halve eindstrijd gaat tussen het Tsjechische USK Praag en het Russische Dynamo Kursk. Beide matchen staan op 14 april geprogrammeerd. De finale en de wedstrijd voor de derde plaats worden op zondag 18 april afgewerkt.

Ekaterinburg, de drievoudig Europees kampioen, organiseerde de Final 4 ook al in 2011. In 2013 en 2014 ontving het de Final 8.

Meesseman is aan haar tweede seizoen in Ekaterinburg bezig. Ze zit momenteel aan gemiddeld 10,4 punten, 5,1 rebounds en 1,9 assists per match. Haar speeltijd bedraagt gemiddeld 21 minuten.