De FBI bevestigt dat het een onderzoek voert naar mogelijke banden tussen de campagne voor de presidentsverkiezingen van de Republikein Donald Trump, inmiddels president van de VS, en de Russische regering. Dat heeft de baas van het Federal Bureau of Investigation, James Comey, maandag op een hoorzitting in het Congres bevestigd.

Vandaag houdt de belangrijkste commissie, het Intelligence Committee van het Huis van Afgevaardigden, haar eerste openbare zitting. De schijnwerpers zijn gericht op FBI-directeur James Comey, die na lang aandringen komt getuigen.

Comey moest op een belangrijke vraag antwoorden: voert de FBI momenteel een onderzoek naar mensen in de entourage van Trump, in verband met samenwerking met Rusland om de verkiezingen te beïnvloeden?

Dat een hele reeks Trump-vertrouwelingen tijdens de campagne contacten onderhield met Moskou, staat als een paal boven water. De cruciale vraag is of die contacten geoorloofd waren.

De FBI-directeur bevestigt dat de FBI een onderzoek voert naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, ‘waaronder ook de banden tussen personen gelinkt aan de Trump-campagne en de Russische regering’. De FBI gaat na of de campagne heeft samengewerkt met de Russische inspanningen.

NSA Director Mike Rogers: The NSA has no intelligence that 2016 election votes were changed by Russian hacking https://t.co/zJ4rV6ESdn — CNN Politics (@CNNPolitics) 20 maart 2017

‘Omdat het een lopend en geheim onderzoek is, kan ik niet meer zeggen dan wat we aan het doen zijn en wie we onderzoeken’, aldus Comey.

Obama

Comey maakte ook expliciet voor de tv-camera’s komaf met Trumps verhaal dat zijn voorganger, Barack Obama, de Trump Tower heeft laten afluisteren. In de commissie herhaalde hij opnieuw dat Obama het afluisteren van Trump niet kan bevolen hebben. ‘Ik heb geen informatie die de tweets (van Trump over Obama, red.) ondersteunen.’

Eerder gaven vooraanstaande Republikeinen (onder wie zelfs hun leider in het Congres, Paul Ryan) en de rechts-populistische tv-zender Fox News dat al volmondig toe. Volgens CNN staat het ook zwart op wit in het rapport van het ministerie van Justitie aan de onderzoekscommissie.