Een aantal Amerikaanse vloggers hebben de handen in elkaar geslagen om een hulpactie voor het door hongersnood geteisterde Somalië op poten te zetten. Ze overtuigen niet alleen hun volgers om een stevig bedrag te doneren: ze kregen ook een belangrijke logistieke partner aan boord.

Jérôme Jarre, Juanpa Zurita, Gabriel Conte en Casey Neistat hebben zich verenigd in het ‘Love Army for Somalia’. Samen lanceerden ze een oproep bij hun miljoenen volgers om in tien dagen tijd een miljoen dollar in te zamelen. Ze kregen meteen steun van acteur Ben Stiller, die aanbood om de financiële kant van de zaak via zijn stichting te regelen.

Na drie uur was er al 200.000 dollar binnen, en in minder dan twee dagen was het doel bereikt. De Gofundme-campagne heeft het beoogde doel al overtroffen: na iets meer dan twee dagen is er al 1,75 miljoen dollar binnen, en is de lat opgetrokken naar 2 miljoen.

Bedoeling is om daarmee hulpgoederen te kopen. Maar om die goed ter plekke te krijgen, zochten ze toenadering tot Turkish Airlines. Die heeft intussen toegezegd om een cargovliegtuig ter beschikking te stellen, en ook nadien nog goederen mee te nemen in de vluchten naar Somalië.