Parket vraagt dossier over gore chatgroep Antwerpse politie op bij Intern Toezicht

Na de berichtgeving in De Standaard over de grove chatgesprekken binnen een Antwerpse politiedienst, heeft het parket het dossier opgevraagd bij de dienst Intern Toezicht.

Het Antwerpse parket was tot vandaag niet betrokken bij het interne onderzoek van de Antwerpse lokale politie naar een Whatsapp-groep met grove chatgesprekken.

Een vijfentwintigtal leden van de Antwerpse politiedienst die instaat voor de bewaking en het transport van gevangenen (GEOV) gebruikte in 2015 en 2016 die Whatsapp-groep om met elkaar te communiceren. Leden schepten er op over geweld en deelden er racistische en seksistische overtuigingen. Er werden ook foto’s van gedetineerden gedeeld en zelfs verwijzingen gemaakt naar Hitler.

Parketwoordvoerder Philip Van Tongerloo bevestigt dat het parket na de berichtgeving inDe Standaard het dossier heeft opgevraagd bij de dienst Intern Toezicht.

‘We zullen bekijken of er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd’, zegt Van Tongerloo. ‘Het is immers niet omdat bepaalde uitspraken laakbaar zijn of deontologisch af te keuren vallen, dat wij als parket tussenbeide kunnen komen. Maar op basis van het dossier zullen we mogelijk een onderzoek opstarten.’

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat intussen via zijn woordvoerder weten dat hij niet inhoudelijk op de kwestie kan reageren, aangezien hij mogelijk nog als tuchtoverheid zal moeten optreden ten aanzien van de betrokkenen.

Het team Gerechtshoven en Overbrengingen (GEOV), zoals de dienst officieel heet, telt in totaal 77 manschappen, zowel leden van de lokale politie als leden van het veiligheidskorps van de federale overheidsdienst justitie. Een 25-tal leden van de politiedienst was actief in de Whatsappgroep.