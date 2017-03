Katy Perry verklapt dat ze meer deed dan ze in ‘I Kissed A Girl’ toegeeft

Zangeres Katy Perry, die in 2008 wereldberoemd werd met de hit ‘I kissed a girl’, geeft nu toe dat de liedjestekst op haar eigen leven was geïnspireerd. ‘Seksualiteit is niet zwart-wit.’

Katy Perry mocht in Los Angeles de National Equality Award in ontvangst nemen voor haar inzet voor de Human Rights Campaign en meer bepaald voor haar steun aan de holebigemeenschap. Ze gaf daarbij een emotionele speech waarin ze ook meer inkijk gaf in haar privéleven en seksualiteit. Tegelijk gaf ze toe dat haar eerste hit ‘I Kissed A Girl’ op waargebeurde feiten was gebaseerd.

‘Ik vertel de waarheid en beschrijf mijn fantasieën in de hapklare hits die ik schrijf zoals bijvoorbeeld: I kissed a girl and I liked it’, luidde het. ‘Om eerlijk te zijn, ik deed meer dan enkel een meisje kussen. Ik wist toen ik jong was enkel dat ik nieuwsgierig was en zelfs dan al had ik door dat seksualiteit niet zwart-wit was. Ik weet dat ik het niet altijd bij het rechte eind heb, maar toen dat lied in 2008 uitkwam, wist ik dat het iets zou uitlokken en dat de wereld nieuwsgierig genoeg zou zijn om ermee mee te zingen.’

Protestantse opvoeding

Perry groeide zelf op als de dochter van twee protestantse priesters. Religie speelde dan ook een grote rol in haar opvoeding. Iets waar ze ook in haar speech op terugkomt. ‘Toen ik jong was, stond homoseksualiteit synoniem met gruwel en de hel. Het is pas toen ik uit die bubbel kon ontsnappen dat ik ontdekte dat deze mensen niets waren om voor te vrezen. Ze waren de meest vrije, sterke en goede mensen die ik ooit had ontmoet.’

‘Kortom, het is voor mij een lange weg geweest en dat was het ongetwijfeld voor velen onder jullie ook. Ik weet dat het daarbuiten niet altijd veilig is om te zijn wie je bent, maar ik zou geen andere weg gekozen willen hebben.’