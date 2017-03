Dronken bestuurder valt in slaap achter stuur na ongeval

De Mechelse politie heeft dit weekend een dronken bestuurder aangetroffen die achter het stuur in slaap gevallen was nadat hij een ongeval veroorzaakt had.

De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft tijdens de controleacties van dit weekend 929 ademtesten afgenomen en daarbij 43 bestuurders betrapt op een strafbare alcohol- en/of drugsopname in het verkeer.

Eén bestuurder maakte het zo bont dat hij stomdronken en onder invloed van cocaïne tegen een geparkeerd voertuig reed en vervolgens achter het stuur in slaap viel. Hij had 2,2 promille alcohol in zijn bloed.

Bij de controleacties werden twaalf rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Vijf van die bestuurders bleken onder invloed van cannabis. Eén van hen had ook amfetamines genomen, twee anderen testten ook positief voor cocaïne. Nog eens twaalf bestuurders moesten hun rijbewijs voor zes uur afstaan en negentien bestuurders voor drie uur.

De controleacties gingen ook gepaard met gerechtelijke controles, waarbij een geseind persoon aangetroffen werd en één persoon betrapt werd op drugsbezit (cannabis en cocaïne).