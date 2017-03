Abou Jahjah ziet muziek in DENK-variant

Na gewezen SP.A’er Ahmet Koç denkt ook Dyab Abou Jahjah aan een partij die mikt op de kiezer met een migratieachtergrond.

Hij richt zich daarbij op de Brusselaars. ‘De bedoeling is om tegen de Vlaamse, Europese en federale verkiezingen in 2019 met een sterk programma te komen’, zegt Abou Jahjah maandag in een interview met De Morgen.

Abou Jahjah deed in 2003 al eens een gooi naar de gunst van de kiezer. Samen met zijn Arabisch-Europese Liga vormde Abou Jahjah toen met PVDA de lijst RESIST. Dat bleek geen succes. ‘Ik zou nooit meer aan verkiezingen deelnemen als je op voorhand weet dat je geen resultaten kan halen’, blikt hij daar nu op terug.

Brussel

Een variant van het Nederlandse DENK is volgens Abou Jahjah niet leefbaar op nationaal of Vlaams niveau. ‘De drie zetels die DENK heeft binnengehaald, zou ze bij soortgelijk resultaat bij ons niet gekregen hebben. Haar 2,1 procent ligt ver onder de kiesdrempel van 5 procent’. Maar Brussel is volgens hem een ander verhaal. ‘Daar heeft 1 op de 2 kiezers een migratieachtergrond’.

Abou Jahjah denkt daarom met een aantal mensen ernstig na over een partij in Brussel. ‘Ik kan nog geen namen noemen, maar het staat vast dat we geen exacte kopie van DENK maken. Het moet breder’, luidt het. ‘Waar we aan denken, is een partij rond de Brusselse identiteit. Ze zal op die manier regionalistisch zijn, maar tegelijk ook emancipatorisch’. Hij spiegelt zich ook meer aan het Spaanse Podemos, dan aan DENK.