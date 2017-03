Noorwegen ‘gelukkigste land ter wereld’

Noorwegen is het land met de gelukkigste burgers ter wereld. Dat blijkt uit een internationale studie die maandag werd voorgesteld in New York. België klimt één plaatsje op de ranglijst en wordt zeventiende.

In de vijfde editie van het ‘World Happiness Report’ van de Verenigde Naties worden landen gerangschikt op basis van het geluk van hun burgers en hun subjectief welzijn.

Noorwegen komt daarbij voor het eerste jaar als gelukkigste land ter wereld uit de bus. Het neemt de koppositie over van Denemarken, dat nu naar de tweede plaats zakt. Daarna volgen IJsland, Zwitserland, Finland en Nederland. Canada is met een zevende plaats het eerste niet-Europese land in de lijst.

België

België stijgt één plaats op de ranking en wordt nu zeventiende, net achter Duitsland. We gaan wel nog nipt Luxemburg (18de) en het Verenigd Koninkrijk (19de) vooraf.

De inwoners van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken dan weer het minst fortuinlijk. Ook Burundi, Tanzania, Syrië en Rwanda bengelen helemaal achteraan.

Wetenschappers hebben voor het rapport in totaal 155 landen onderzocht.