Ervaren opponente voor Wickmayer in Miami, Flipkens tegen jong Amerikaans geweld

Yanina Wickmayer (WTA 67) en Kirsten Flipkens (WTA 85) kennen hun tegenstanders in de eerste ronde van het WTA-tennistoernooi van het Amerikaanse Miami (hard/7.669.423 dollar).

Yanina Wickmayer, al een tijdje op de sukkel met een polsblessure, werd bij de loting aan Lucie Safarova (WTA 36) gekoppeld. Het wordt de vierde onderlinge confrontatie tussen de 27-jarige Wicky en de drie jaar oudere Tsjechische, Safarova leidt met 2-1. In 2014 haalde Safarova het in Indian Wells (6-3, 6-4), in 2016 was Wickmayer uitgerekend in Miami de betere (6-2, 6-3) en op de Australian Open van dit jaar trok de Tsjechische het laken erg nipt naar zich toe (3-6, 7-6 (9/7), 6-1, Wickmayer liet toen maar liefst negen matchballen onbenut). De Belgische nummer één schopte het vorig jaar tot in de derde ronde van het prestigieuze toernooi in Florida.

Kirsten Flipkens botst in ronde één van het Miami Open op Jennifer Brady (WTA 77), de 31-jarige Flipper speelde nooit eerder tegen de tien jaar jongere Amerikaanse. De Kempense, in 2013 kwartfinaliste in Miami, werd vorig jaar uitgeschakeld in de tweede ronde.

Jennifer Brady Foto: AFP

Met Elise Mertens (WTA 68) en Alison Van Uytvanck (WTA 138) staan er ook nog twee landgenotes in de kwalificaties in Miami en zij treffen mekaar in kwalificatieronde één. Mertens is het topreekshoofd in de kwalificaties, wie daarin twee ronden overleeft mag naar de hoofdtabel.