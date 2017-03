Gajser houdt Van Horebeek af in GP van Argentinië en neemt leiding over in WK motorcross

De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft zondag de Grote Prijs van Argentinië in Neuquen, de derde manche van het WK motorcross, op zijn naam geschreven. Gajser won zowel de eerste als de tweede reeks. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) - tweede in de eerste reeks en derde in de tweede reeks - werd tweede, Clément Desalle zesde.

In de eerste reeks hield regerend wereldkampioen Gajser zeven seconden voorsprong op Van Horebeek en tien op Desalle. Antonio Cairoli werd pas negende, Kevin Strijbos elfde. Ook de tweede reeks was een kolfje naar de hand van Gajser. Hij hield ditmaal de Rus Evgeniy Bobryshev (+ en Van Horebeek (+ achter zich. Cairoli werd vijfde, Strijbos negende en Desalle tiende.

In de eindstand van de GP hield Gajser (50 ptn), Van Horebeek (42) en Bobryshev (38) achter zich. Desalle (31) werd zesde, Cairoli (28) zevende en Strijbos (22) elfde. In de WK-tussenstand neemt Gajser (106) de leiding over van Cairoli (96). Onze landgenoten Clément Desalle (91) en Jeremy Van Horebeek (84) volgen op drie en vier. Kevin Strijbos (56) staat achtste. De volgende Grote Prijs vindt op 2 april plaats in Mexico.