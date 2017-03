Zweed Andre Myhrer wint afsluitende slalom in Aspen

De Zweed Andre Myhrer heeft zondag de slalom in het Amerikaanse Aspen (Colorado) op zijn naam geschreven, de slotmanche van de Wereldbeker alpijnse ski voor mannen.

Myhrer liet 1:27.97 optekenen en haalde het voor de Duitser Felix Neureuther (+ 0.14) en de Oostenrijker Michael Matt (+ 0.15). De Oostenrijkse favoriet Marcel Hirscher lag op kop naar de eerste run, maar viel net naast het podium en moest uiteindelijk vrede nemen met een vierde plaats (+ 0.32).

Hirscher was wel al langer zeker van de eindwinst in het slalomklassement en stak vorige maand ook al voor de zesde keer op rij de eindzege in de algemene Wereldbeker op zak.