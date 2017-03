6.500 Spanjaarden op straat tegen Catalaanse onafhankelijkheid

In Barcelona zijn duizenden mensen zondag op straat gekomen om te manifesteren tegen de ‘separatistische coup’ in Catalonië, de noordoostelijke regio in Spanje waar een groot deel van de bevolking naar onafhankelijkheid streeft. Volgens het bestuur van de stad namen zowat 6.500 mensen deel aan de mars.

De mars, die eindigde aan de zetel van de regionale regering, was een initiatief van Sociedad Civil Catalana, een burgerplatform tegen Catalaanse onafhankelijkheid dat in 2014 is opgericht.

Er namen ook leden van de Partido Popular van de Spaanse premier Mariano Rajoy deel.