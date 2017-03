EuroMillions Volley League. Play-downs spannend door Waalse zeges

Op de tweede speeldag van de play-downs in de EuroMillions Volley League ligt alles op een zakdoek bij elkaar nadat de twee hekkensluiters hun wedstrijd vlot wonnen.

In de namiddag was Borgworm te sterk voor leider Gent (25-20; 22-25; 25-20; 25-21). Vooral David en Barca-Cysique scoorden vlot en veel voor de thuisploeg. Gent milderde nog wel in de tweede set maar kon geen aanspraak maken op een tweede set en daaraan gekoppeld punt.

Guibertin was later op de avond dan weer sterker dan Amigos Zoersel. Drie vlotte sets (25-20; 25-19; 25-20) velden het verdict van de Antwerpenaren.

Door de twee Waalse zeges worden de ploegen slechts door één punt van elkaar gescheiden. Zoersel en Gent blijven dan wel op kop met vijf punten; ze worden op de voet gevolgd door Borgworm en Guibertin die beiden vier punten tellen. De ploeg die als vierde eindigt na zes wedstrijden, zakt uiteindelijk naar Liga B.

Uitslagen en stand in Play-downs

Waremme - VDK Gent 3-1 Axis Guibertin - Amigos Zoersel 3-0

1. Gent 2 5 2. Amigos 2 5 3. Guibertin 2 4 4. Waremme 2 4

Stand Euromillions Volley League

1.Maaseik 18 15 3 0 49 14 46 2.Roeselare 18 15 3 0 47 14 43 3.Aalst 18 14 4 0 44 22 38 4.Antwerpen 18 12 6 0 45 29 36 5.Menen 18 11 7 0 40 24 36 6.Haasrode Leuven 18 7 11 0 28 42 20 7.VDK Gent 18 6 12 0 24 42 19 8.Amigos Zoersel 18 4 14 0 16 44 12 9.Waremme 18 4 14 0 17 47 11 10.Guibertin 18 2 16 0 17 49 9