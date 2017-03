Italiaans podium in laatste reuzenslalom, Tessa Worley pakt eindzege in WB reuzenslalom

Federica Brignone heeft zondag in het Amerikaanse Aspen (Colorado) de laatste Wereldbekermanche reuzenslalom van deze winter op haar naam geschreven. De 26-jarige Italiaanse, die al na de eerste manche aan kop stond, finishte in 1:58.01. Tessa Worley eindigde op de vijfde plaats, waardoor de Française de Wereldbeker reuzenslalom wint.

Met Sofia Goggia, tweede op een seconde en 44 honderdsten, en Marta Bassino, die tevreden moest zijn met plaats drie op een seconde en 47 hondersten, kleurde het hele podium van de manche in Aspen Italiaans.

Tessa Worley finishte als vijfde en bleef daarmee net de Amerikaanse Mikaela Shiffrin (zesde) voor die, door het forfait van de Sloveense Ilka Stuhec, al sinds vrijdag zeker was van de eindzege in de algemene Wereldbekerstand. In de eindstand van de Wereldbeker in de reuzenslalom eindigde Shiffrin als tweede, op 85 punten van Worley. Voor de Française is het de eerste eindzege in de Wereldbeker in haar carrière. Worley kroonde zich eerder al tweemaal (2013 en 2017) tot wereldkampioene op de reuzenslalom.