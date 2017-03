Australische pakt zege in jumping Parijs, Grégory Wathelet wordt tiende

Grégory Wathelet (Coree) is zondag op de Grote Prijs Saut Hermès, onderdeel van de internationale vijfsterrenjumping van Parijs, op de tiende plaats geëindigd. De Australische Edwina Tops-Alexander (California) stak de zege op zak.

De eindstrijd werd beslist met een jump-off. Tops-Alexander, die in de eerste ronde al foutloos was gebleven, bleef met een tijd van 41.36 net de Française Pénélope Leprévost (Vagabond de la Pomme) voor, die afklokte op 41.44. De Ier Bertram Allen (Molly Malone V), die finishte in 39.20 maar vier strafpunten kreeg, vervolledigde het podium. Wathelet kwam als tiende in een tijd van 67.93 over de streep met vier strafpunten.

Jérôme Guéry (Garfield de Tijl Des Templiers) moest tevreden zijn met een veertiende stek. Guéry kreeg vier strafpunten en zette een tijd van 69.66 neer. Olivier Philippaerts (H&M Legend of Love) moest opgeven.