Erdogan klaagt over ‘nazipraktijken’ van Merkel

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zondag in een televisie-interview scherp uitgehaald naar de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. Hij beschuldigt haar persoonlijk van het toepassen van ‘nazipraktijken’. Daardoor lijkt het einde van de rel over de promotie van het Turks grondwettelijk referendum in Europa nog niet in zicht.

Eerder had Erdogan wel Duitsland en Nederland ook al nazipraktijken verweten. Maar nu is er dus een rechtstreekse aanval op de Duitse regeringsleider. ‘Je neemt je toevlucht tot nazipraktijken’, wierp Erdogan Merkel voor de voeten tijdens een toespraak die op de Turkse televisie uitgezonden werd. ‘Tegen wie? Tegen mijn Turkse broeders in Duitsland, tegen de ministers en parlementsleden die naar Duitsland reizen.’

Referendum

Naar aanleiding van het Turkse referendum, dat de macht van president Recep Tayyip Erdogan nog moet uitbreiden, komen momenteel heel wat Turkse politici campagne voeren in Europese lidstaten.

Maar onder meer Duitsland en Nederland hebben intussen al campagne-meetings van Turkse ministers op hun grondgebied verboden.

Vorig weekend kwam het daarbij nog tot rellen in de Nederlandse stad Rotterdam, na het noodgedwongen vertrek van de Turkse minister van familiezaken.

Duitsland schaarde zich toen achter de Nederlandse beslissing, wat toen ook al woedende reacties bij Erdogan ontlokte. ‘We weten dat jullie niet anders zijn dan Nederland. We verwachten dan ook niets anders’, zei hij daarover.

Dat de diplomatieke relaties de laatste dagen onder hoogspanning staan, bleek afgelopen week nog maar eens toen de Turkse krant Günes afgelopen vrijdag een foto van Angela Merkel in SS-uniform en met hitlersnor op hun cover zette. Nog volgens diezelfde krant ‘omhelzen’ Duitsland en Nederland terroristische organisaties, en ‘zetten ze heel Europa op tegen Turkije’.