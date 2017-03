Crombez: ‘De zorg faalt als nooit tevoren’

SP.A-voorzitter John Crombez heeft hard uitgehaald naar het zorgbeleid van minister Jo Vandeurzen (CD&V). ‘Dat is gewoon schandalig. Ik heb het ermee gehad.’

John Crombez heeft in een interview met De Zondag hard uitgehaald naar het beleid van de Vlaamse regering, naar aanleiding van de Dag van de Zorg.

Volgens Crombez is elk greintje menselijkheid in de zorg verdwenen en is dat de schuld van minister Jo Vandeurzen (CD&V), die komaf heeft gemaakt met het normale groeitraject van de middelen voor Welzijn. ‘Dat betekent: minder investeren. Dan krijg je drama’s’, klinkt het. Vandeurzen staat volgens de SP.A-voorzitter onder druk van de N-VA, ‘dat sinds 2010 extreemrechts is wat zorg betreft’.

Regelrechte ramp

Niet alleen de besparingen, ook de ‘sluipende privatisering’ wordt gehekeld door Crombez. ‘Dat gebeurt onder het mom van vermaatschappelijking en is een regelrechte ramp. Dit neigt naar het Amerikaanse model.’

Zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg brokkelt snel af in Vlaanderen, meent de voorzitter van de Vlaamse socialisten. zijn partij vraagt concreet een onderzoek naar de werking van de administratie Jongerenwelzijn. Volgens Crombez loopt daar ‘van alles’ fout, maar worden de problemen geminimaliseerd door Vandeurzen en de administratie. ‘Dat is gewoon schandalig. Ik heb het ermee gehad.’

‘Niets is erger dan een goed idee dat helemaal verkloot wordt’

De uitbreiding van de jeugdhulp tot 25 jaar noemt de voorzitter dan weer ‘window dressing’. En ook de manier waarop Vandeurzen de persoonsgebonden financiering in de gehandicaptenzorg invoerde, krijgt ervan langs. ‘Het principe was goed, maar er waren onvoldoende middelen om dat in te voeren. Hij had moeten wachten of voldoende budget vrijmaken (...) Niets is erger dan een goed idee dat helemaal verkloot wordt.’

Crombez wijst erop dat een Vlaams minister van Welzijn nooit eerder zo veel bevoegdheden had als nu. Het budget is gestegen tot meer dan 10 miljard euro. ‘Dat is ongezien. Dan moet je geen excuses inroepen.’