Bondskanselier Angela Merkel en president Donald Trump gaven beleefd de hand toen ze elkaar voor de eerste keer ontmoetten. Toen journalisten tijdens een fotomoment een ‘handshake’ vroegen, bleef Trump stil zitten op zijn stoel. ‘Ik denk niet dat hij de vraag gehoord heeft’, reageert woordvoerder Sean Spicer.

Sean Spicer, de woordvoerder van de Amerikaanse president Donald Trump, ontkent dat zijn baas vrijdag bewust de vraag van de Duitse bondskanselier Angela Merkel geweigerd heeft om voor de camera’s haar hand te schudden.

Het was een opvallend moment vrijdag, tijdens het bezoek van Merkel aan het Witte Huis. Toen ze in het Oval Office voor fotografen poseerden en die aan Merkel en Trump vroegen om nog eens elkaars hand te schudden, deed Trump op het eerste zicht alsof hij de vraag niet hoorde. Ook toen Merkel zelf hoorbaar aan Trump vroeg of hij nog een ‘handshake’ wilde doen, bleef hij voor zich uit kijken en hield ook zijn handen bij elkaar.

Het leverde een vreemd plaatje op, maar volgens Trumps woordvoerder was het in geen geval de bedoeling van de president om Merkel te negeren. ‘Ik denk niet dat hij de vraag gehoord heeft’, zegt Spicer zondag aan de website van het Duitse weekblad Der Spiegel.

Of het nu met opzet was of niet, het feit dat Trump Merkel niet de hand schudde voor de camera’s is volgens Duitse media symptomatisch voor de kille sfeer waarin Merkels bezoek aan Trump baadde.