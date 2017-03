‘Begrotingsakkoord is wereldvreemde goednieuwsshow’

De oppositie is niet onder de indruk van de begrotingscontrole. ‘Een wereldvreemde goednieuwsshow’, reageert Kristof Calvo (Groen), ‘budgettaire fictie’, zegt de PS. ‘De regering heeft geen benul van de problemen van de bevolking’, besluit SP.A-voorzitter John Crombez.

‘Er is geen nieuw beleid, alle heikele punten worden doorgeschoven, over eerlijke belastingen spreekt men niet meer en van het nationaal investeringsplan is er al helemaal geen sprake’, hekelt Calvo het akkoord over de begrotingscontrole die zondag werd voorgesteld.

Calvo spreekt van een nieuwe gemiste kans om gehoor te geven aan ‘de brede roep’ om een meer rechtvaardig belastingsysteem. De groene fractieleider roept premier Michel daarom opnieuw op ‘zich aan zijn belofte te houden’. ‘KMO’s en werknemers moeten minder worden belast, multinationals en grootste vermogens kunnen wel een extra steentje bijdragen. Dat is de stap die nu gezet moet worden.’

SP.A: ‘Recordaantal mensen zit in de schulden’

Sp.a-voorzitter John Crombez besluit uit het cijferwerk vooral dat N-VA, MR, CD&V en Open Vld ‘geen flauw benul hebben van wat er op dit moment bij de bevolking gebeurt’. ‘We zijn het land met de sterkst stijgende prijzen en facturen, één op de vijf kan intussen zijn elektriciteitsfactuur niet meer betalen, een recordaantal mensen zit in schulden en de besparingen in de gezondheidszorg leiden tot duurdere medicijnen en hogere prijzen bij kinesisten, enzovoort’, zo reageerde hij in De Zevende Dag. ‘Maar niets van dat alles zit in die begrotingsbesprekingen.’

De PS heeft het tot slot over ‘budgettaire fictie’. ‘De regering kondigde aan dat ze 900 miljoen euro gevonden heeft... zonder ook maar één maatregel te nemen’, fronst voorzitter Elio Di Rupo, herinnerend aan de knipperlichten die de Europese Commissie vorig jaar liet afgaan na de begrotingsopmaak. ‘Ofwel doet de regering van Charles Michel aan magie, ofwel manipuleert ze de cijfers.’

De PS vraagt de regering om ‘serieus te blijven’. ‘Anders zullen de burgers opnieuw betalen, nadat de inspanningen die hen sinds het begin van deze regering al zijn opgelegd’, besluit Di Rupo. ‘In elk geval: had de regering van Charles Michel wat moed getoond, dan zou de begroting intussen serieuzer én rechtvaardiger zijn, met ook een bijdrage via de inkomsten uit kapitaal.’