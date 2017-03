Quick Step Floors met De Plus en Serry naar Catalonië

Quick Step Floors begint maandag met ex-winnaar Daniel Martin als kopman in de 97ste Ronde van Catalonië (Spa/WorldTour). De Ier, laureaat in 2013, kan in de zevendaagse rittenkoers rekenen op de steun van twee Belgen, Laurens De Plus en Pieter Serry.

De rest van de selectie bestaat uit de Italiaan Gianluca Brambilla, de Fransman Rémi Cavagna, de Spanjaard Enric Mas, de Duitser Maximilian Schachmann en de Tsjech Petr Vakoc.

“We hebben grote ambities met Dan. Hij heeft zijn vorm al bewezen in Parijs-Nice en we hebben er vertrouwen in dat hij een mooi resultaat kan halen. De hele ploeg is er voor hem, al zijn enkele ritten ook op maat van Brambilla en Vakoc. Ook zij kunnen mikken op een mooie uitslag”, zegt sportdirecteur Geert Van Bondt.

De ploegentijdrit in etappe twee, over 41,3 km, wordt belangrijk. “Het kan een grote rol spelen in de eindstand. We willen er de top drie halen”, aldus Van Bondt. “Er zijn nadien nog twee aankomsten bergop. Maar als je in de tijdrit een halve minuut verliest, wordt het moeilijk dat in te halen.”