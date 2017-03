‘Bende profiteurs! Iets terugdoen, daar zijn ze veel te lui voor’

Gents schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) heeft op haar Facebookpagina een confronterend filmpje gepost dat massaal gedeeld wordt. Kinderen lezen een minuut lang gemene uitspraken over zichzelf voor.

‘Vandaag wil ik 1 minuut stilstaan bij wat racisme met kinderen doet’, schrijft Elke Decruynaere op haar facebookpagina met de hashtag #geefme1minuut. Ze post het filmpje in de aanloop naar de Gentse Lente, een initiatief in teken van de Dag Tegen Racisme.

‘Kinderen en jongeren maken onze stad van morgen’, besluit de Gentse schepen. ‘Maar met onze haat, weten zij geen raad.’

De Gentse Lente vzw is een organisatie die ernaar streeft om het diversiteitsdiscours grondig te hervormen en het wij-zij-denken te doorbreken. In 2013 startte de eerste Gentse Lente met maar 1 doel: de woorden allochtoon en autochtoon zowel letterlijk als figuurlijk begraven. Ze vindt dat het tijd wordt dat we de verschillende culturen in de samenleving omarmen met al hun schoonheden.

In dat kader wordt dit jaar opnieuw Djemaa el Fna georganiseerd. Bij Sint-Jacobs wordt dan omgetoverd tot een replica van het befaamde kunstenaarsplein Djemaa el Fna in Marrakesh. De organisatoren voorzien dans, zang, dj’s, acrobatie, kinderanimatie en lekker eten.