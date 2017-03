Bocholt klopt Tongeren in Play-offs handbal

Bocholt is zaterdag op de eerste speeldag van Play-off 1 in de BENE-League handbal met 29-30 gaan winnen op bezoek bij Tongeren. Wezet en Hasselt bleven steken op een gelijkspel (26-26).

Tongeren ging met een kloof van twee doelpunten de rust in (18-16), maar kwam na de pauze ontzettend zwak uit de kleedkamers. De thuisploeg had nog een sterk eindschot in huis, maar Bocholt gaf de zege niet meer uit handen.

In de andere wedstrijd gaven Wezet en Hasselt elkaar geen duimbreed toe, het grootste verschil bedroeg amper drie punten in het voordeel van Wezet. De Limburgers knokten zich terug in de partij en gingen met het minimale verschil rusten (12-11). In de tweede helft bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd. Enkele intense slotminuten leverden evenwel geen winnaar op: 26-26.

In de stand leidt Bocholt met vijf punten voor Tongeren (4), Hasselt (3) en Wezet (2). Volgende week staan Wezet-Tongeren en Hasselt-Bocholt op het programma.