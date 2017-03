Excelsior Brussel wint Sfinx Ekiden in Gent

Excelsior Brussel (RESC) heeft zaterdag de Sfinx Ekiden in Gent gewonnen. Het ‘Elite Blue’-team legde de aflossingsmarathon met zes lopers per team rond de Gentse Watersportbaan af in 2u08:59.

Clubgenoten Excelsior ‘Elite White’ (2u17:52) eindigden op respectabele afstand op de tweede plaats. KAAG-TRAKKS (2u20:02), Gruut-Anvasport 3 (2u28:22) en HR-Planet (2u34:28) vervolledigden de top vijf.

Koen Naert liet voor het winnende team de snelste 10 kilometer optekenen (29:35), zijn ploeggenoot Emmanuel Lejeune zette de snelste chrono neer op de 7,2 kilometer (22:00). Tarik Moukrime etaleerde de dominantie van RESC met een snelste tijd op de 5 kilometer (14:24).

Een Ekiden is een aflossingsmarathon die zijn oorsprong vindt in Japan. Elk team telt zes lopers die afwisselend een afstand van 5, 7,2 of 10 kilometer lopen en zo samen 42,195 kilometer afleggen.