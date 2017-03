Ruben Bemelmans stoot door naar finale van Challenger Drummondville

Ruben Bemelmans (ATP 154) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het Challengertoernooi in het Canadese Drummondville (hard/75.000 dollar).

De 29-jarige Limburger, het vierde reekshoofd, was in de halve finales in twee sets te sterk voor de één jaar jongere Australiër John-Patrick Smith (ATP 243). Na 1 uur en 6 minuten gaf het scorebord 6-4 en 6-1 aan.

In de finale neemt Bemelmans het op tegen de winnaar van het duel tussen de jonge Canadezen Denis Shapovalov (ATP 253) en Felix Auger-Aliassime (ATP 511).