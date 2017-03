Monaco-middenvelder Bakayoko vervangt geblesseerde Pogba bij Les Bleus

Tiémoué Bakayoko is zaterdag door de Franse bondscoach Didier Deschamps opgeroepen als vervanger voor de geblesseerde Paul Pogba. De 22-jarige middenvelder van AS Monaco wordt voor de eerste keer opgeroepen bij Les Bleus.

Frankrijk zag Pogba afhaken voor de WK-kwalificatiematch in Luxemburg (25 maart) en het oefenduel in het Stade de France tegen Spanje (28 maart). Tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Rostov afgelopen donderdag liep de middenvelder van Manchester United een dijblessure op. Pogba is allicht drie weken buiten strijd.

Behalve Bakayoko kregen ook zijn ploegmaats Kylian Mbappé en Benjamin Mendy, Florian Thauvin (Marseille) en Corentin Tolisso (Lyon) een eerste oproeping.