Zeven militairen gearresteerd wegens video bloedbad

De Congolese krijgsraad heeft zaterdag meegedeeld, zeven militairen te hebben gearresteerd op beschuldiging van oorlogsmisdaden begaan in het centrum van de Democratische Republiek. Die regio wordt geteisterd door een rebellenopstand.

De arrestaties houden verband met een in februari opgedoken video, gedraaid in het dorp Mwanza Lomba in centraal-Kasaï, die toont hoe mannen in uniform op ongewapende burgers schieten, met de stok op burgers inslaan en hen vernederen.

De video zorgde vooral in het buitenland voor opschudding. Dat noopte Kinshasa om te stellen dat de film een ‘bedrieglijke montage’ was. Uiteindelijk besloot de regering toch ‘uit voorzorg’ een onderzoek in te stellen. Dat onderzoek lijkt dan toch uitgewezen te hebben dat wreedheden zijn begaan door soldaten van het overheidsleger FARDC.