Andy Murray geeft wegens blessure forfait in Miami

De Schot Andy Murray geeft forfait voor het Masters 1.000 toernooi van het Amerikaanse Miami (hard/6.993.450 dollar), dat woensdag van start gaat. Het nummer één van de wereld sukkelt met een blessure aan de rechterelleboog. “Mijn excuses aan de fans, het is één van mijn favoriete toernooien. De focus ligt nu op klaar geraken voor het gravelseizoen”, zo klinkt het zaterdag in een persbericht.

Vorige week werd de 29-jarige Murray verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van het prestigieuze ATP-toernooi in Indian Wells. Het topreekshoofd ging in twee sets onderuit tegen de Canadees Vasek Pospisil: 6-4 en 7-6 (7/5).

In 2009 en 2013 stak Murray in Miami de toernooizege op zak