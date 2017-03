Doema gaat Amerikaanse zenders toetsen op objectiviteitsgehalte

Het Russische parlement, de Doema, gaat zich buigen over Amerikaanse nieuwsmedia als CNN, Radio Liberty en Voice of America. Het Doema-comité voor informatiebeleid zal nagaan of en in hoeverre die zenders conform de Russische wetgeving ageren. Dat meldt de krant Rossijskaja Gazeta zaterdag.

De krant meldde niet waarvan de media worden verdacht, maar de kans is niet onbestaande dat het een Russische tegenzet betreft in de aan de gang zijn de informatieoorlog en wederzijdse beschuldigingen van ‘echt’ en ‘fake’ nieuws en ‘propaganda’.

Zo worden in het Amerikaanse Congres Russische media als (het Engelstalige) RT beschuldigd van inmenging in intern-Amerikaanse aangelegenheden. Dat past ook in het plaatje als zouden Russische hackers/Rusland/Poetin de verkiezingsstrijd in de VS via hacking hebben beïnvloed.