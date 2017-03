Basketbalster Sara Leemans (28) zet na dit seizoen punt achter carrière

De 28-jarige Sara Leemans, één van de beste Belgische basketbalsters van haar generatie, heeft beslist om na dit seizoen haar carrière te beëindigen. Dat heeft de vleugelspeelster van Sint-Katelijne-Waver aan Belga bevestigd.

De Limburgse (1m78), voormalig international, maakte haar debuut in de hoogste divisie met de club Runkster. In 2008 werd ze verkozen tot Belofte van het Jaar, vlak na deelname met België aan het WK U21 in Moskou, waar de Belgen op de vijfde plaats eindigden en Leemans topschutter van het toernooi werd.

Leemans verliet België voor Calais (2008-2009) en Estudiantes Madrid (2009), waarna ze bij Sint-Katelijne-Waver terechtkwam. Met die club kroonde ze zich in 2010 tot landskampioen en bereikte ze twee finales in de Beker van België (2010 en 2012). In 2011 werd ze door haar collega’s verkozen tot Basketbalster van het Jaar, samen met Emma Meesseman. Leemans speelde tot het begin van de jaren 2010 voor de Belgian Cats. Door een blessure aan de kniebanden stond haar carrière een jaar on hold.

Leemans nam ook deel aan enkele 3X3-toernooien, ze veroverde bronzen medailles op het WK in Moskou en het EK 2014 in Boekarest.

Met Sint-Katelijne-Waver beëindigde Leemans dit seizoen de reguliere competitie op de vierde plaats. In de kwartfinales van de play-offs neemt Sint-Katelijne-Waver het op tegen Namen.