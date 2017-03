Op de Waterlosesteenweg in Sint-Gillis zijn twee huizen gedeeltelijk ingestort na een zware explosie. Er woedt momenteel ook een zware brand. Volgens burgemeester Charles Picqué is er minstens sprake van twee gewonden.

Tijdens de ontploffing werd het dak en de gevels van twee huizen zo goed als vernield. Ook twee aanpalende woningen hebben schade opgelopen. ‘Er is zware brand uitgebroken in twee huizen met telkens drie verdiepingen. Wat de oorzaak is van de brand, is momenteel nog niet geweten’, zegt Pierre Meys, woordvoerder van de brandweer.

Door het incident zijn momenteel enkele tramlijnen onderbroken, zo meldt de MIVB. De politie heeft een veiligheidsperimeter ingesteld.



De tramlijnen 81 en 95 en de buslijn 48 zijn verstoord. 'Er zijn intussen pendelbussen ingezet die de tramverbinding overnemen. Voor de buslijn wordt naar een alternatief traject gezocht, ' aldus een woordvoerder van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.



