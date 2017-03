‘Duitsland is enorm veel geld schuldig aan VS voor veiligheid’

‘Onze ontmoeting was geweldig, in tegenstelling tot wat je hoort in het fake-nieuws,' tweet de Amerikaanse president Donald Trump over zijn ontmoeting met bondskanselier Angela Merkel vrijdag. Maar Duitsland -en bij uitbreiding ook de andere EU-landen- zijn de Verenigde Staten en de Navo ‘enorme sommen geld’ schuldig voor de veiligheid die de VS het land schenkt.

De verondersteld ontoereikende Europese bijdragen voor de Navo zijn al langer een hoofdthema voor Trump, die tijdens de verkiezingscampagne de Noord-Atlantische alliantie nog ‘voorbijgestreefd’ noemde, maar sindsdien op dat statement is teruggekomen. Dat ging gepaard met een veranderende toon versus Rusland, waarmee hij vreedzame samenwerking leek na te streven. Intussen gaat hij mee in het verhaal van de ‘Russische agressie’.

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

De tweets van Trump komen niet onverwacht. Merkel had vrijdag op de gezamenlijke persconferentie met Trump reeds beloofd de Duitse bijdrage aan de Navo op te tillen tot de door Trump geëiste 2 procent van het bbp. Om die verhoging van de defensiekosten te motiveren op een moment dat alom in andere departementen flink wordt gesnoeid, halen de Navo-landen herhaaldelijk die ‘Russische agressie’ uit de kast.